Visite guidée Royan 50 à vélo façade de Foncillon Royan

Visite guidée Royan 50 à vélo

façade de Foncillon RDV devant le Palais Royan Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 14:00:00

fin : 2026-03-04

Date(s) :

2026-03-04

Partons ensemble pour une balade à vélo à travers le Royan des années 50, où histoire et architecture se rencontrent à chaque coin de rue.

façade de Foncillon RDV devant le Palais Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 67 87 65

English :

Let’s set off on a bike ride through 1950s Royan, where history and architecture meet at every corner.

