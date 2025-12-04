Visite guidée Royan, d’hier à aujourd’hui balade et savoir-faire façade de Foncillon Royan

Visite guidée Royan, d’hier à aujourd’hui balade et savoir-faire

Et si nous (re)découvrions Royan autrement ? Partons ensemble pour une visite guidée au cœur de la plus “fifties” des villes de France, pour remonter le fil du temps — du Moyen Âge à nos jours.

English:

What if we (re)discovered Royan in a different way? Let’s take a guided tour of France’s most ?fifties? town, going back in time from the Middle Ages to the present day.

German:

Wie wäre es, wenn wir Royan auf andere Weise (neu) entdecken würden? Wir begeben uns gemeinsam auf eine geführte Tour durch das Herz der fünftgrößten Stadt Frankreichs, um die Zeit vom Mittelalter bis in die Gegenwart zurückzudrehen.

Italiano:

E se (ri)scoprissimo Royan in modo diverso? Partiamo insieme per una visita guidata nel cuore della città più anni Cinquanta di Francia, facendo un passo indietro nel tempo, dal Medioevo ai giorni nostri.

Espanol:

¿Y si (re)descubriéramos Royan de otra manera? Emprendamos juntos una visita guiada por el corazón de la ciudad más cincuentera de Francia, dando un paso atrás en el tiempo, desde la Edad Media hasta nuestros días.

