Visite guidée Royan, verrou de l’Estuaire

Plage de Foncillon Royan Charente-Maritime

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

de 6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13 15:00:00

fin : 2025-08-10 17:00:00

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-27 2025-08-10 2025-08-24

À l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, on découvre les forts qui veillent sur la cité.

Plage de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

At the mouth of the Gironde estuary, discover the forts that watch over the city.

German :

An der Mündung der Gironde entdeckt man die Forts, die über die Stadt wachen.

Italiano :

Alla foce dell’estuario della Gironda, scoprite i forti che sorvegliano la città.

Espanol :

En la desembocadura del estuario de la Gironda, descubra los fuertes que vigilan la ciudad.

L’événement Visite guidée Royan, verrou de l’Estuaire Royan a été mis à jour le 2025-08-11 par Royan Atlantique