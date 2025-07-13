Visite guidée Royan, verrou de l’Estuaire Royan
Plage de Foncillon Royan Charente-Maritime
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
de 6 à 12 ans
Début : Dimanche 2025-07-13 15:00:00
fin : 2025-08-10 17:00:00
2025-07-13 2025-07-27 2025-08-10 2025-08-24
À l’embouchure de l’estuaire de la Gironde, on découvre les forts qui veillent sur la cité.
Plage de Foncillon Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
At the mouth of the Gironde estuary, discover the forts that watch over the city.
German :
An der Mündung der Gironde entdeckt man die Forts, die über die Stadt wachen.
Italiano :
Alla foce dell’estuario della Gironda, scoprite i forti che sorvegliano la città.
Espanol :
En la desembocadura del estuario de la Gironda, descubra los fuertes que vigilan la ciudad.
