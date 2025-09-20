Visite guidée « Ruelles et venelles de Valognes » Place du château Valognes

Visite guidée « Ruelles et venelles de Valognes » Place du château Valognes samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée « Ruelles et venelles de Valognes » Samedi 20 septembre, 18h00 Place du château Manche

RDV Place du château, face à la Poste

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:30:00

Un guide du Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous invite à la découverte d’un autre aspect du Petit Versailles normand au fil de ses ruelles. Cette visite sera une occasion inattendue et agréable de mettre en lumière le petit patrimoine méconnu de la ville.

Place du château Place du château, 50700 Valognes Valognes 50700 Manche Normandie

Un guide du Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin vous invite à la découverte d’un autre aspect du Petit Versailles normand au fil de ses ruelles. Cette visite sera une occasion inattendue et…

Ouest France