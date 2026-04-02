Ablain-Saint-Nazaire

Visite guidée Ruines de guerre, témoins de l’Histoire

Ruines de la vieille église 1 rue de la Blanche voie Ablain-Saint-Nazaire Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Témoins de l’intensité des combats entre 1914 et 1918, l’église d’Ablain Saint-Nazaire et l’abbaye du Mont-Saint-Eloi ont été, en grande partie, détruites.

Le choix de laisser ces monuments en l’état de ruines n’est pas anodin ils nous rappellent la brutalité des combats durant la Première Guerre mondiale.

Avec un guide, partez à la découverte de ces vestiges du passé qui marquent le paysage des collines d’Artois.

La visite vous emmènera devant ces lieux. .

Ruines de la vieille église 1 rue de la Blanche voie Ablain-Saint-Nazaire 62153 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 74 83 15 contact@memorial1418.com

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English :

Witness to the intensity of the fighting between 1914 and 1918, the church of Ablain Saint-Nazaire and the abbey of Mont-Saint-Eloi were largely destroyed.

L’événement Visite guidée Ruines de guerre, témoins de l’Histoire Ablain-Saint-Nazaire a été mis à jour le 2026-02-05 par Office de Tourisme de Lens-Liévin