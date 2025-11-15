Visite guidée Sa majesté le Gingko RDV au belvédère Valence
Visite guidée Sa majesté le Gingko
RDV au belvédère Champ de Mars Valence Drôme
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
étudiant, demandeur d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15 14:30:00
2025-11-15
Partez à la rencontre du ginkgo biloba, arbre millénaire aux feuilles d’or. Une visite entre science et anecdotes étonnantes pour cet arbre aux vertus médicinales ancestrales, à la résilience exceptionnelle et à la biologie unique.
RDV au belvédère Champ de Mars Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr
English :
Meet ginkgo biloba, the thousand-year-old tree with golden leaves. A visit combining science and surprising anecdotes for this tree with ancestral medicinal virtues, exceptional resilience and unique biology.
German :
Lernen Sie den Ginkgo biloba kennen, einen uralten Baum mit goldenen Blättern. Ein Besuch zwischen Wissenschaft und erstaunlichen Anekdoten über diesen Baum mit seinen uralten Heilkräften, seiner außergewöhnlichen Widerstandsfähigkeit und seiner einzigartigen Biologie.
Italiano :
Incontrate il ginkgo biloba, l’albero millenario dalle foglie dorate. Una visita ricca di scienza e aneddoti sorprendenti su questo albero dalle virtù medicinali ancestrali, dalla resilienza eccezionale e dalla biologia unica.
Espanol :
Conozca el ginkgo biloba, el árbol milenario de hojas doradas. Una visita llena de ciencia y anécdotas sorprendentes sobre este árbol con virtudes medicinales ancestrales, una resistencia excepcional y una biología única.
