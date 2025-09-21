[Visite guidée] Saint-Aubin, l’église des marins du Pollet Église de Saint-aubin Dieppe

[Visite guidée] Saint-Aubin, l’église des marins du Pollet Église de Saint-aubin Dieppe dimanche 21 septembre 2025.

[Visite guidée] Saint-Aubin, l’église des marins du Pollet

Église de Saint-aubin /RDV Parvis de l’Église Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

⚓ Découvrez l’église Saint-Aubin, la première église des marins du Pollet

Partez à la découverte de l’église Saint-Aubin, un joyau du XIIIᵉ siècle situé à Neuville-lès-Dieppe. Il s’agit de la première église des marins du Pollet, quartier emblématique de Dieppe. Ce lieu chargé d’histoire témoigne du lien profond entre la ville et son passé maritime.

Lors de cette visite commentée de 40 minutes, vous explorerez à la fois l’intérieur de l’église, marqué par la sobriété et la spiritualité des lieux, et l’extérieur, où l’architecture témoigne de plusieurs siècles d’évolution.

⏰ Horaires à 14h et 15h

Rendez-vous sur le parvis de l’église Neuville-lès-Dieppe .

Église de Saint-aubin /RDV Parvis de l’Église Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

