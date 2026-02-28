Visite guidée Saint-Briac, terre d’artistes Bureau Information Tourisme Saint-Briac-sur-Mer
Bureau Information Tourisme 49 Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine
Début : 2026-04-15 15:00:00
fin : 2026-04-15 16:30:00
Propices à l’imagination et à la création, les paysages grandioses et les lumières contrastées de la Bretagne ont attiré de nombreux artistes jusqu’à nos jours. Saint-Briac n’a pas échappé à la règle et a accueilli les plus grands noms de l’histoire de l’art du XIXème et du XXème siècles.
Pierre-Auguste RENOIR, Paul SIGNAC, Émile BERNARD et bien d’autres… Peintres de renom français ou grands peintres internationaux, ils y ont trouvé refuge et sont venus y ressourcer leur art.
Accompagnés de votre guide, marchez sur les traces de ces grands peintres et laissez-vous imprégner par les paysages qui les ont inspirés.
Durée : 1 h 30.
Accessibilité visite accessible PMR avec accompagnant.
Départ : Bureau Information Tourisme. 49 Grande Rue. 35800 Saint-Briac-sur-Mer.
Tarifs
– tarif plein 8 €
– tarif réduit* (7-18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants munis de leur carte, bénéficiaires des minima sociaux, PMR) 5 €
– moins de 7 ans* gratuit
* Un justificatif vous sera demandé au début de la visite.
Réservation des billets obligatoire avant la visite dans l’un des espaces d’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire ou sur https://billetterie.dinardemeraudetourisme.com.
Pas de réservation par téléphone ou par e-mail.
Billets ni échangeables, ni remboursables. .
Bureau Information Tourisme 49 Grande Rue Saint-Briac-sur-Mer 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne
