Visite guidée Saint-Brieuc, de la Belle Epoque à l’Art déco Office de Tourisme Saint-Brieuc

Visite guidée Saint-Brieuc, de la Belle Epoque à l’Art déco

Office de Tourisme 2 Rue des Lycéens Martyrs Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Début : 2026-02-19 14:00:00

fin : 2026-03-03 16:00:00

2026-02-19 2026-02-23 2026-03-03

Laissez-vous conter Saint-Brieuc de la Belle Epoque à l’Art déco !

Découvrez la ville sous un angle nouveau du Second Empire à l’entre-deux-guerres, la cité briochine change de visage.

L’arrivée du train, l’industrialisation, font de Saint-Brieuc une ville moderne. La ville capitale du département se dote d’une parure monumentale au tournant du 20è siècle. Entre immeubles haussmanniens et décors Art déco aux matériaux d’avant-garde, parcourez l’histoire briochine et levez les yeux sur les pépites du Saint-Brieuc nouveau.

Sur réservation uniquement. .

