Visite guidée « Saint-Enogat, terre d’artistes » 20 et 21 septembre Office du tourisme Ille-et-Vilaine

Pour garantir les réservations, une caution de 5 € par personne et par visite est demandée.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Saint-Enogat, terre d’artistes

Découvrez l’histoire de ce quartier qui était habité de pêcheurs et de paysans avant l’arrivée des premiers estivants. C’est Albert Lacroix, éditeur du célèbre Victor Hugo, qui développe le nouveau quartier balnéaire des « villas de la mer » destiné à accueillir l’élite artistique et intellectuelle de l’époque. Au fil du quartier, suivez pas à pas les artistes, écrivains et intellectuels qui ont laissé leur empreinte à Dinard.

→ Au cours de la visite, un haut lieu artistique vous sera dévoilé.

