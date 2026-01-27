Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne

Visite guidée Saint-Espr’ess

Parvis du Didam 6 Quai de Lesseps Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Vous avez une heure pour saisir l’essentiel d’un quartier aussi singulier qu’attachant, en rive droite du fleuve. Saint-Esprit c’est un ailleurs au coeur de la ville, un belvédère sur les paysages urbains. .

