Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / À la découverte de Saint-Étienne Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / À la découverte de Saint-Étienne 20 et 21 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Sur inscription uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 14h à 18h) – Nombre de places limité.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:30:00

Vous souhaitez découvrir l’histoire de Saint-Étienne et le patrimoine architectural de son centre-ville ? Suivez le guide et laissez-vous surprendre par cette balade au fil des rues stéphanoises !

Le lieu de rendez-vous est communiqué à l’issu de l’inscription.

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463140090400113 »}]

©Ville de Saint-Étienne / Jérôme Abou