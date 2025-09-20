Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / La demeure Chamoncel se raconte Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / La demeure Chamoncel se raconte Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Sur inscription uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 14h à 18h) – Nombre de places limité.

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Découvrez l’évolution architecturale de la demeure Chamoncel, écrin de la Maison du patrimoine et des lettres. De sa construction aux XVe et XVIe siècles jusqu’à sa récente transformation, l’histoire de ce joyau architectural classé Monument historique se révèle au fil de l’exploration.

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2311538520760400085 »}]

Ville de Saint-Etienne / Jérôme Abou