Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / Le cimetière du Crêt-de-Roc Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / Le cimetière du Crêt-de-Roc Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / Le cimetière du Crêt-de-Roc 20 et 21 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Sur inscription uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 14h à 18h) – Nombre de places limité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Premier cimetière moderne de Saint-Étienne, il domine le centre-ville. Cet équipement réalisé pour accompagner la croissance démographique de la ville est aussi devenu un témoin de la réussite sociale des grands personnages locaux qui y sont inhumés.

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à l’issue de la réservation

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2520463138210400068 »}]

Premier cimetière moderne de Saint-Étienne. Cet équipement est aussi devenu un témoin de la réussite sociale des grands personnages qui y sont inhumés.

Pierre Grasset / Ville de Saint-Étienne