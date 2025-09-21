Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / L’Hôtel de ville Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / L’Hôtel de ville Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne dimanche 21 septembre 2025.

Sur inscription uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 14h à 18h) – Nombre de places limité.

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T11:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Découvrez ce bâtiment emblématique dont la première pierre fut posée en 1822. Visites des principales salles de l’édifice.

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à l’issue de l’inscription

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27

©Ville de Saint-Etienne / Elodie Pilon