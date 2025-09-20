Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / Manuelle Gautrand : Le Luminis Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / Manuelle Gautrand : Le Luminis Samedi 20 septembre, 14h00 Maison du patrimoine et des lettres Loire

Sur inscription uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 14h à 18h) – Nombre de places limité.

Porte d’entrée du quartier Châteaucreux et symbole de son renouveau, le Luminis ou Cité Grüner est devenu un bâtiment emblématique de Saint-Étienne. Entre perspectives et volumes, ciel bleu et façades jaune soleil, découvrez les secrets de cette incroyable architecture.

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à l’issue de l’inscription

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne

