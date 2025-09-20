Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / Petite histoire de la demeure Chamoncel Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / Petite histoire de la demeure Chamoncel Maison du patrimoine et des lettres Saint-Étienne samedi 20 septembre 2025.

Visite guidée Saint-Étienne Ville d’art et d’histoire / Petite histoire de la demeure Chamoncel 20 et 21 septembre Maison du patrimoine et des lettres Loire

Sur réservation uniquement : directement en ligne ou à l’accueil de la Maison du patrimoine et des lettres (5 place Boivin), aux horaires d’ouverture (du mercredi au dimanche de 13h30 à 18h30) – Nombre de places limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Que se cache-t-il derrière la façade de cette demeure construite entre le Moyen âge et la Renaissance, classée Monument Historique ? François 1er est-il venu y passer la nuit ? Quelles créatures mystérieuses peuplent ses murs ? Découvrez-le au cours de cette visite, qui vous conduira jusqu’au 1er étage et sa célèbre cheminée.

Poursuivez la visite par une exploration libre des espaces d’exposition à l’aide de tablettes numériques qui vous seront remises à l’accueil.

Durée de la visite : 3/4 d’h

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué à l’issue de la réservation

Maison du patrimoine et des lettres 5 place Boivin 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 48 76 27 [{« type »: « link », « value »: « https://mpl-billetterie.saint-etienne.fr/fr-FR/produits?famille=2319448414020400082 »}]

Que se cache-t-il derrière la façade de cette demeure construite entre le Moyen âge et la Renaissance, classée Monument Historique ?

©Ville de Saint-Étienne / Pierre Grasset