Visite guidée, Saint-Germain-les-Belles au fil des âges Saint-Germain-les-Belles

1, place de l’église Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Organisée par Histoire et Patrimoine du pays des Briances, la visite à pied du bourg nous amènera à découvrir son évolution et son architecture depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Nous verrons des monuments, des maisons typées, des remparts, des ruelles et des venelles, à la fois dans la cité fortifiée et dans les barris périphériques.

Prévoir des chaussures plates pour marcher, l’habillement adapté à la météo du jour et un peu de boisson pour ceux qui le désirent.

Durée: environ 2 heures. Rendez-vous devant l’église à 16h30 .

1, place de l’église Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 48 49 26

