Visite guidée : Saint-Germain-sur-Avre, entre mémoire médiévale et frontière normande, Salle des associations, Saint-Germain-sur-Avre

Informations pratiques

Visite guidée : Saint-Germain-sur-Avre, entre mémoire médiévale et frontière normande Dimanche 20 septembre, 14h00 Salle des associations Eure

RDV salle des associations.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine communal vous invite à un voyage captivant dans le temps. Venez explorer les richesses historiques de Saint-Germain-sur-Avre, un village profondément marqué par son passé de place forte à la frontière historique entre le Duché de Normandie et le Royaume de France.

La visite commentée s’articulera autour de deux monuments majeurs :

– L’église Saint-Germain : Cet édifice religieux, témoin des siècles passés, dévoile une architecture typique de la vallée de l’Avre. Laissez-vous conter l’histoire de ses maçonneries anciennes, de ses éléments préservés (porche, nef, détails statuaires et mobilier liturgique) et découvrez comment elle a traversé les époques pour demeurer le cœur battant du village.

– La motte féodale : Remontez au Moyen Âge en découvrant les vestiges de cette fortification de terre et de bois. Ce site stratégique, qui domine la vallée, jouait un rôle défensif crucial pour surveiller les mouvements le long de la rivière Avre, ancienne frontière naturelle fortifiée.

Une formidable occasion d’échanger avec des passionnés et de redécouvrir le patrimoine local sous un jour nouveau !

Salle des associations 5 route du Mesnil, 27320 Saint-Germain-sur-Avre Saint-Germain-sur-Avre 27320 Eure Normandie

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Association de Sauvegarde du Patrimoine communal vous invite à un voyage captivant dans le temps. Venez explorer les richesses historiques de un…

©S Vuillemin EPN