Visite guidée Saint-Germain, ville impériale Villa Eugénie Desoyer Saint-Germain-en-Laye

Visite guidée Saint-Germain, ville impériale Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h15, 16h30 Villa Eugénie Desoyer Yvelines

À partir de 12 ans. Rendez-vous devant le théâtre Alexandre Dumas.

Revivez le destin impérial de Saint-Germain-en-Laye lors d’une visite guidée sur les traces de Napoléon III. De l’arrivée du chemin de fer à l’aménagement du domaine national, découvrez comment la ville s’est transformée sous le Second Empire. Une plongée passionnante dans l’histoire urbaine et politique de Saint-Germain, entre modernité naissante et prestige impérial.

La Villa Eugénie Desoyer, anciennement Bâtiment Henri IV, est un ancien hôtel particulier légué en 1929 à la Ville par le couple Camille-Léon Désoyer (1844-1919) et Eugénie-Cécile Désoyer (1854-1944). Fermé depuis janvier 2017 pour d'importants travaux de rénovation, il est inauguré le 30 mai 2018. Ce bâtiment accueille maintenant l'Office du Tourisme Intercommunal, le café des arts, l'apothicairerie royale et le club Louis-XVI.

Circuit commenté « Saint-Germain, ville impériale »

Ville de Saint-Germain-en-Laye