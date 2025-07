Visite guidée Saint Justin, la bastide rebelle Office de Tourisme des Landes d’Armagnac Saint-Justin

Office de Tourisme des Landes d’Armagnac 23 Place des Tilleuls Saint-Justin Landes

Rendez-vous sur la place des Tilleuls pour une visite de ce petit bourg riche de « trésors » et d’une Histoire passionnante. La visite vous mènera de tour en tour, empruntant le chemin de ronde et ses parterres fleuris. Cette jolie bastide offre aux visiteurs une parenthèse historique sur la route des vacances, votre guide vous en dévoilera ses secrets.

Après la visite, ouvrez grand vos papilles pour déguster quelques douceurs locales :

– le vendredi 11 juillet à Fantaisies Gasconnes avant d’aller faire un tour aux animations des fêtes.

– le mercredi 6 août à la Boulangerie Labat et finissez votre soirée au Marché des Producteurs de Pays.

Les départs de visite se font sur réservation sous réserve d’un minimum de 10 participants. .

Office de Tourisme des Landes d’Armagnac 23 Place des Tilleuls Saint-Justin 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 40 31

English :

Rendezvous on the Place des Tilleuls for a visit of this small town rich in « treasures » and a fascinating history. The visit will take you from tower to tower, along the covered way and its flower beds.

German : Visite guidée Saint Justin, la bastide rebelle

Wir treffen uns auf dem Place des Tilleuls und besichtigen diese kleine Stadt, die reich an « Schätzen » und einer spannenden Geschichte ist. Die Besichtigung führt Sie von Turm zu Turm, über den Rundweg mit seinen Blumenbeeten.

Italiano :

Incontriamoci a Place des Tilleuls per un tour di questa piccola città, ricca di tesori e di storia affascinante. Il tour vi porterà di torre in torre, lungo la via coperta e le sue aiuole.

Espanol : Visite guidée Saint Justin, la bastide rebelle

Únase a nosotros en la Place des Tilleuls para recorrer esta pequeña ciudad, rica en tesoros y en una historia fascinante. El recorrido le llevará de torre en torre, por el camino cubierto y sus parterres.

