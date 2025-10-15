Visite guidée > Saint-Lô, la renaissance d’une ville Saint-Lô

Place du Champ-de-Mars Saint-Lô Manche

Début : 2025-10-15 10:00:00

fin : 2025-10-15 12:00:00

2025-10-15

(Re)découvrir la préfecture de la Manche, objectif majeur des forces armées américaines pendant la bataille de Normandie, libérée en ruines le 18 juillet 1944.

Saint-Lô n’est plus la « capitale des ruines » depuis bien longtemps, c’est une ville où il fait bon vivre. Mais quel travail pour en arriver à ce résultat mesures d’urgence, installations provisoires, calcul des dommages de guerre, projets des architectes puis la Reconstruction à proprement parler, plus ou moins lente. Les hommes de l’art qui ont travaillé à Saint-Lô, touchés par le sort de la cité meurtrie, ont eu à cœur d’apporter des éléments esthétiques malgré des budgets limités. Celles et ceux qui ont mené la renaissance de Saint-Lô à son terme ont rendu la ville à ses habitants, différente, mais plus moderne et plus confortable.

Rendez-vous au musée d’art et d’histoire pour une visite guidée de 2h. .

Place du Champ-de-Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 72 52 55 musee@saint-lo.fr

