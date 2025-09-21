Visite guidée Saint-Louis à Saint-Saëns Saint-Saëns

Saint-Saëns Seine-Maritime

Début : 2025-09-21 16:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Visite de l’église de Saint-Saëns. Rendez-vous près de la statue.

Des vitraux immortalisant la légende de Louis IX devenu Saint-Louis La Normandie au temps de Saint-Louis Son règne entre deux guerres de Cent Ans L’influence de Blanche de Castille Ses visites en Normandie Le rôle de l’Archevêque de Rouen Eudes RIGAUD Les miracles de Saint-Louis.

Avec Alain Barra et Sophie Perrin. .

Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 68 27 87

