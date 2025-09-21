Visite guidée Saint-Louis à Saint-Saëns Saint-Saëns
Saint-Saëns Seine-Maritime
Début : 2025-09-21 16:00:00
Visite de l’église de Saint-Saëns. Rendez-vous près de la statue.
Des vitraux immortalisant la légende de Louis IX devenu Saint-Louis La Normandie au temps de Saint-Louis Son règne entre deux guerres de Cent Ans L’influence de Blanche de Castille Ses visites en Normandie Le rôle de l’Archevêque de Rouen Eudes RIGAUD Les miracles de Saint-Louis.
Avec Alain Barra et Sophie Perrin. .
Saint-Saëns 76680 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 68 27 87
