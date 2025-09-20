visite guidée Saint-Marin de Brômes Eglise Saint-Martin Saint-Martin-de-Brômes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Labellisé village et cité de caractère, Saint-Martin de Brômes possède un patrimoine particulièrement riche et varié. Aux côtés de l’église Saint-Martin des XII et XIVèmes siècles, richement décorées de peintures d’Esprit-Michel Gibelin ; la tour de l’horloge du XIVème siècle domine le village baigné par le Colostre. Vous découvrirez une étonnante croix de jubilé, un lavoir, une fontaine datant de 1845, ornant une jolie place typiquement provençale. Vous vous attarderez devant l’atelier d’Enrico Campagnola, peintre et sculpteur. Au gré des ruelles étroites et fleuries, vous apprendrez l’histoire des familles de Castellane d’Allemagne et Payan de Saint-Martin qui possédèrent la seigneurie de Saint-Martin. Vous découvrirez les étonnants linteaux de porte de la Grand-Rue. Cependant, en raison des travaux de la tour, le musée gallo-romain ne se visite pas actuellement.

Eglise Saint-Martin Saint-Martin de Brômes, 04800 Saint-Martin-de-Brômes Saint-Martin-de-Brômes 04800 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 06 18683147 http://saint-martin-de-bromes.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100080491753292 Eglise des XII et XIVème siècles. Peintures d’Esprit-Michel Gibelin datant de la fin du XIXème siècle En raison des travaux de la tour, l’accès se fait uniquement par le chemin du cimetière.

