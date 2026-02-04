Visite guidée Saint-Quay Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux

Visite guidée Saint-Quay Port d’Armor

Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :

2026-03-04 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

Avec Gaëlle, découvrez l’histoire du 1er port en eau profonde de Bretagne nord. La pêche, le fonctionnement de la criée et la coquille Saint-Jacques, un voyage original et plein de saveurs. Uniquement sur réservation à l’Office de tourisme, départ assuré à partir de 4 adultes.

En cas de météo défavorable, l’Office de tourisme se réserve le droit d’annuler la visite. .

Port d’Armor Saint-Quay-Portrieux 22410 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 70 40 64

