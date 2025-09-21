Visite guidée « Salle de l’Opéra de Vichy » Office de tourisme Vichy Vichy

Visite guidée « Salle de l’Opéra de Vichy » Dimanche 21 septembre, 16h00 Office de tourisme Vichy Allier

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Lieu d’une vie artistique exceptionnelle, accessible au public depuis l’été 1901, de style « Art Nouveau », constituée de 1400 places, elle est pour l’époque la plus grande salle de province.

Chrysanthèmes, marguerites, roses, volubilis s’épanouissent dans une harmonie d’or et d’ivoire, paons, visages (Sarah Bernhardt, Réjane, Coquelin, Mounet-Sullly), lyres (Léon Rudnicki), papiers peints (Ruber), sculptures (Pierre Seguin), ferronneries (Emile Robert), forment un ensemble élégant, harmonieux, simple et sophistiqué à la fois, marqué par le goût de l’époque.

Office de tourisme Vichy 19 Rue du Parc, 03200 Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0470987194 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@vichydestinations.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://boutique.vichymonamour.fr/event »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

© Xavier Thomas – Vichy Mon Amour