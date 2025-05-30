Visite guidée « Salle de l’Opéra de Vichy » Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy

Visite guidée « Salle de l’Opéra de Vichy » Vichy Destinations (Office de tourisme) Vichy vendredi 30 mai 2025.

Visite guidée « Salle de l’Opéra de Vichy »

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-05-30 16:00:00

fin : 2025-09-09 17:30:00

Date(s) :

2025-05-30 2025-06-08 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-29 2025-08-30 2025-09-02 2025-09-06 2025-09-09 2025-09-13 2025-09-16 2025-09-20

Lieu d’une vie artistique exceptionnelle, accessible au public depuis l’été 1901, de style Art Nouveau , constituée de 1400 places, elle est pour l’époque la plus grande salle de province.

.

Vichy Destinations (Office de tourisme) 19 rue du Parc Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 94 contact@vichydestinations.fr

English :

An exceptional artistic venue, open to the public since the summer of 1901, the 1400-seat Art Nouveau hall was the largest in France at the time.

German :

Es ist ein Ort außergewöhnlichen künstlerischen Lebens, seit dem Sommer 1901 für die Öffentlichkeit zugänglich, im Jugendstil erbaut und mit 1400 Plätzen der größte Saal der Provinz.

Italiano :

Luogo artistico d’eccezione, è aperto al pubblico dall’estate del 1901. Progettata in stile Art Nouveau e con 1400 posti a sedere, era all’epoca la più grande sala da concerto della provincia.

Espanol :

Excepcional recinto artístico, está abierto al público desde el verano de 1901. Diseñada en estilo Art Nouveau y con capacidad para 1.400 espectadores, era la mayor sala de conciertos de provincias de la época.

L’événement Visite guidée « Salle de l’Opéra de Vichy » Vichy a été mis à jour le 2025-05-17 par Vichy Destinations