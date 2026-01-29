Visite guidée savonnerie de manot le buisson Manot
Visite guidée savonnerie de manot le buisson Manot mercredi 11 février 2026.
Visite guidée savonnerie de manot
Manot Charente
Début : 2026-02-11 14:00:00
fin : 2026-10-22
2026-02-11 2026-02-19 2026-02-26 2026-03-05 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20 2026-08-27 2026-10-22 2026-10-29
visite de la savonnerie artisanale , Lors de cette visite vous découvrirez les secrets de la fabrication du savon.
le buisson Le buisson Manot 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
English :
visit to the artisanal soap factory, during which you’ll discover the secrets of soap-making.
