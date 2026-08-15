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Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax

mardi 22 septembre 2026 · RDV Office de tourisme · Dax

Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Lieu
RDV Office de tourisme
Adresse
11 cours Foch
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Dax

Visite guidée Savourez Dax

RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 16:30:00
fin : 2026-09-22

Date(s) :
2026-09-22

Régalez vos papilles à la mode landaise et découvrez le patrimoine incontournable du centre-ville de Dax. Cette déambulation de deux heures vous fera traverser les siècles et les saveurs. Venez rencontrer des producteurs et artisans locaux passionnés et vous imprégner de la générosité et du savoir-faire landais avec 3 dégustations sucrées et/ou salées.   .

RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86  info@dax-tourisme.com

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English : Visite guidée Savourez Dax

L’événement Visite guidée Savourez Dax Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax

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