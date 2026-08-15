Visite guidée Savourez Dax RDV Office de tourisme Dax
mercredi 23 septembre 2026 · RDV Office de tourisme · Dax
Informations pratiques
Dax
Visite guidée Savourez Dax
RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax Landes
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23 16:30:00
fin : 2026-09-23
Date(s) :
2026-09-23
Régalez vos papilles à la mode landaise et découvrez le patrimoine incontournable du centre-ville de Dax. Cette déambulation de deux heures vous fera traverser les siècles et les saveurs. Venez rencontrer des producteurs et artisans locaux passionnés et vous imprégner de la générosité et du savoir-faire landais avec 3 dégustations sucrées et/ou salées. .
RDV Office de tourisme 11 cours Foch Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86 info@dax-tourisme.com
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English : Visite guidée Savourez Dax
L’événement Visite guidée Savourez Dax Dax a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Grand Dax
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