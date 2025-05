Visite guidée « Sculptures Parlantes » – RDV Office de Tourisme Dax, 6 juin 2025 17:00, Dax.

Landes

Visite guidée « Sculptures Parlantes » RDV Office de Tourisme 11 cours Foch Dax Landes

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 17:00:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

Le temps d’une visite, quelques statues dacquoises prennent la parole, pour vous raconter, de façon originale, leur histoire et même leurs secrets… Après quoi, vous ne pourrez plus passer devant elles, en faisant comme si vous ne saviez pas !

Dans le cadre de sa démarche écoresponsable et dans le but de garantir à notre clientèle un confort de visite et des conditions d’hygiène optimales, l’Office de Tourisme vous invite à vous doter d’oreillettes avec prise jack (ou d’un casque avec prise jack). Pour les visiteurs qui ne possèdent pas cet indispensable outil, l’Office de Tourisme en propose à la vente dans sa boutique au prix de 1€. .

RDV Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 56 86 86

English : Visite guidée « Sculptures Parlantes »

For the duration of a visit, some of Dacqu?s statues will speak for themselves, telling you their history and even their secrets in an original way? Afterwards, you won’t be able to walk past them, pretending you didn’t know!

German : Visite guidée « Sculptures Parlantes »

Für die Dauer eines Besuchs ergreifen einige Statuen aus Dakar das Wort, um Ihnen auf originelle Weise ihre Geschichte und sogar ihre Geheimnisse zu erzählen Danach können Sie nicht mehr an ihnen vorbeigehen und so tun, als ob Sie es nicht wüssten!

Italiano :

Per tutta la durata della visita, alcune statue di Dacqua prenderanno la parola per raccontarvi, in modo originale, la loro storia e persino i loro segreti? Dopo, non potrete più passare accanto a loro, facendo finta di non saperlo!

Espanol : Visite guidée « Sculptures Parlantes »

Durante la visita, algunas de las estatuas de Dacqua tomarán la palabra para contarle, de forma original, su historia e incluso sus secretos? Después, no podrá pasar de largo y fingir que no lo sabía

