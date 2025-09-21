Visite guidée « Second Empire, Belle Epoque, Age d’Or de Vichy » Office de tourisme Vichy Vichy

Accessibilité : à tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

À son arrivée à Vichy, l’Empereur Napoléon III prononce cette phrase : « Je tâcherai de rendre ma présence utile dans ce pays ».

En effet, ses cinq séjours (1861- 1866) dans la station vont changer l’image de la ville : tracé de boulevards, construction d’un casino, de parcs, d’une mairie et de

plusieurs exemples d’architecture domestique, dont les magnifiques chalets au bord de l’allier. La belle époque ; entre 1900 et 1910, hôtels, édifices thermaux et lieux de divertissement sont modernisés : l’opéra, le hall des sources, le Grand

établissement thermal font alors entrer Vichy dans l’une des phases les plus brillantes de son histoire. L’âge d’or de la ville est consacré.

Aperçu de la visite : Le parc et le hall des Sources, la façade du Palais des congrès-Opéra, la villa Strauss, les parcs, les chalets, les galeries Napoléon III, les maisons à bow-window

Journées européennes du patrimoine 2025

© Vichy Mon Amour