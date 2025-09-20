Visite guidée « Secret d’architecte : le musée et sa tranchée » Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Meaux

Gratuit – sur réservation

Une visite pour apprendre les petits secrets architecturaux et scénographiques du musée, et l’occasion aussi de découvrir comment la nouvelle tranchée pédagogique a été pensée, fabriquée et quels objectifs étaient recherchés en proposant ce nouvel espace au public. (sur réservation)

Musée de la Grande Guerre du pays de Meaux Rue Lazare Ponticelli, 77100 Meaux, France Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 33160321418 https://www.museedelagrandeguerre.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.museedelagrandeguerre.com/programmes/evenements/journees-europeennes-du-patrimoine/ »}] Un nouveau regard sur l’un des conflits majeurs du XXe siècle, la Première Guerre mondiale, pour mieux comprendre le monde d’aujourd’hui.

