Visite guidée « Secrets archéologiques » Château fort-Musée Pyrénéen Lourdes

Gratuit. Sans réservation.

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Comme un archéologue du bâti, venez découvrir ou redécouvrir l’histoire millénaire du Château fort de Lourdes, grâce aux témoignages encore présents sur ses murs.

Château fort-Musée Pyrénéen 25 Rue du Fort, 65100 Lourdes, France Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie 0562423737 http://www.chateaufort-lourdes.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0562423737 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateaufort-lourdes.fr/ »}] Édifié sur un piton rocheux, comme en lévitation entre ciel et terre, le château fort – Musée Pyrénéen de Lourdes domine avec majesté la cité mariale.

Avec plus de mille ans d’histoire, ce grand vaisseau de pierre invite à voyager dans le temps. Tour à tour résidence comtale, place forte, prison royale et caserne, le château fort a su braver le temps et d’innombrables assauts pour devenir aujourd’hui musée Pyrénéen.

© Musée pyrénéen