Visite guidée Sedan Patrimoine architectural Sedan

Visite guidée Sedan Patrimoine architectural

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif :

Date :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Découvrez le patrimoine architectural de la ville de Sedan accompagné d’un guide et grâce aux dispositifs de médiation de la maison du Patrimoine. Le patrimoine sedanais se révèle sous toutes ses formes !

Maison du Patrimoine, Corne de Soissons, Rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 84 85 patrimoine@ville-sedan.fr

English :

Discover the architectural heritage of Sedan with a guide and the Maison du Patrimoine?s mediation facilities. Sedan’s heritage is revealed in all its forms!

German :

Entdecken Sie das architektonische Erbe der Stadt Sedan in Begleitung eines Fremdenführers und mithilfe der Vermittlungsangebote des Maison du Patrimoine (Haus des Kulturerbes). Das Kulturerbe von Sedan zeigt sich in all seinen Formen!

Italiano :

Scoprite il patrimonio architettonico della città di Sedan con una guida e grazie alle strutture di mediazione della Maison du Patrimoine. Il patrimonio di Sedan si rivela in tutte le sue forme!

Espanol :

Descubra el patrimonio arquitectónico de la ciudad de Sedán con un guía y gracias a las instalaciones de mediación de la Maison du Patrimoine. El patrimonio de Sedán se revela en todas sus formas

