Visite guidée Sélestat et l’Empire allemand Sélestat

Visite guidée Sélestat et l’Empire allemand

1 place Kubler Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-08 14:30:00

fin : 2025-11-08 16:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Venez découvrir les édifices érigés et remaniés à Sélestat entre 1871 et 1914 et les caractéristiques de l’architecture dite wilhelmienne

Suite au conflit franco-allemand de 1870-1871, l’Alsace et la Moselle sont annexées à l’Empire allemand et forment le Reichsland . A cette époque, de grands travaux sont entrepris sur les nouveaux territoires annexés, à l’image de la construction de la Neustadt à Strasbourg ou du quartier allemand à Metz. A Sélestat aussi l’empreinte allemande est présente château d’eau, poste, caserne…Venez découvrir les édifices érigés entre 1871 et 1914 à Sélestat et les caractéristiques de l’architecture dite wilhelmienne. .

1 place Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Discover the buildings erected and remodeled in Sélestat between 1871 and 1914 and the characteristics of Wilhelmian architecture

German :

Entdecken Sie die Gebäude, die in Sélestat zwischen 1871 und 1914 errichtet und umgestaltet wurden, und die Merkmale der sogenannten wilhelminischen Architektur

Italiano :

Scoprite gli edifici costruiti e ristrutturati a Sélestat tra il 1871 e il 1914 e le caratteristiche dell’architettura guglielmina

Espanol :

Descubra los edificios construidos y remodelados en Sélestat entre 1871 y 1914 y las características de la arquitectura wilhelmiana

