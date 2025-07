Visite guidée Sélestat insolite Sélestat

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat Bas-Rhin

Vendredi 2025-08-01 10:30:00

2025-08-22 12:00:00

2025-08-01 2025-08-08 2025-08-22

Découverte des détails insolites et anecdotes surprenantes liés à la petite et à la grande histoire de Sélestat

Au fil de votre découverte de Sélestat, attardez-vous sur des détails insolites et anecdotes surprenantes liés à la petite et la grande histoire de la ville. Pourquoi des boulets de canon sont-ils fichés dans certaines façades du centre historique ? Que fait le visage sculpté de l'empereur Guillaume II sur l'église Sainte-Foy ? Vous aurez les réponses à ces drôles de questions lors de la visite.

1 place du Dr Maurice Kubler Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 58 07 20 art.histoire@ville-selestat.fr

English :

Discovery of unusual details and surprising anecdotes related to the history of Sélestat

German :

Entdeckung ungewöhnlicher Details und überraschender Anekdoten im Zusammenhang mit der kleinen und großen Geschichte von Sélestat

Italiano :

Scoperta di dettagli insoliti e aneddoti sorprendenti legati alla storia di Sélestat

Espanol :

Descubrimiento de detalles insólitos y anécdotas sorprendentes relacionadas con la historia de Sélestat

