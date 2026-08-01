Visite guidée semi-nocturne Saint-Marcouf
mardi 18 août 2026 · Saint-Marcouf
Informations pratiques
Saint-Marcouf
Visite guidée semi-nocturne
Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 20:30:00
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
La batterie de Crisbecq est un site-clé du D-Day d’où a été tiré le premier coup de canon à l’aube du 6 juin 1944. Découvrez 22 blockhaus souterrains aménagés de la plus puissante batterie d’artillerie des plages du Débarquement. À travers un complexe de tranchées et tunnels, plongez dans l’atmosphère d’un village abritant une garnison de 400 soldats, au cœur de la bataille de Normandie. .
Batterie de Crisbecq Saint-Marcouf 50310 Manche Normandie +33 9 82 57 61 92
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English : Visite guidée semi-nocturne
L’événement Visite guidée semi-nocturne Saint-Marcouf a été mis à jour le 2026-08-07 par OT Baie du Cotentin
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