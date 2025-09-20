Visite guidée sensorielle de l’église Saint Pierre de Flers Bourg Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Villeneuve-d’Ascq

Gratuit – Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 20 septembre à 11h, découvrez ce bâtiment ancien en vous laissant guider par vos sens !

Touchez, sentez, regardez et écoutez ce patrimoine historique inscrit au titre des Monuments Historiques, nouvellement restauré ! Son histoire et son architecture vous sont contées d’une manière originale.

Horaires

Samedi 20 septembre à 11h.

Inscription

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025

Ville de Villeneuve d’Ascq