Visite guidée sensorielle de l’église Saint Pierre de Flers Bourg Église Saint-Pierre de Flers-Bourg Villeneuve-d’Ascq

Gratuit – Sur inscription
Samedi 20 septembre à 11h, découvrez ce bâtiment ancien en vous laissant guider par vos sens !
Touchez, sentez, regardez et écoutez ce patrimoine historique inscrit au titre des Monuments Historiques, nouvellement restauré ! Son histoire et son architecture vous sont contées d’une manière originale.
Samedi 20 septembre à 11h.
Inscription
https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/jep-2025
