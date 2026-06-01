Visite guidée sensorielle, Jardin des Cinq Sens, Yvoire

Visite guidée sensorielle 6 et 7 juin Jardin des Cinq Sens Haute-Savoie

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T15:45:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:30:00+02:00 – 2026-06-07T15:45:00+02:00

Voir un jardin… derrière une simple action se cache bien des représentations. Cette visite est une invitation à voir autrement pour appréhender cet espace sensible et vivant où chaque élément est interdépendant d’un autre et dont l’humain fait partie intégrante.

Jardin des Cinq Sens 12 rue du Lac, 74140 Yvoire Yvoire 74140 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0450728880 http://www.jardin5sens.net https://www.facebook.com/jardin5sens/ Situé sur les rives du lac Léman, ce Jardin privé de 2500 m2 est un écrin végétal inspiré des labyrinthes du Moyen-Age. Plusieurs jardins intimistes invitent à l’éveil des sens et à la découverte d’une grande diversité de plantes. Cette œuvre vivante a été créée par Yves et Anne-Monique d’Yvoire avec le concours d’Alain Richert et d’André Gayraud.

Voir un jardin… derrière une simple action se cache bien des représentations. Cette visite est une invitation à voir autrement pour appréhender cet espace sensible et vivant où chaque élément est…

©Jardin5Sens – Yvoire