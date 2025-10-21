Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale CIAP Parthenay

Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale CIAP Parthenay mardi 21 octobre 2025.

Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale

CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Réveillez vos sens ! Arpentez la cité médiévale de Parthenay en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine les lundis et mercredis.

Vivez une expérience singulière au coeur du Moyen Âge, avec ses bruits, ses odeurs et ses ambiances !

Découvrez le charme de la petite Carcassonne de l’ouest, puissante cité fortifiée au XIIIe siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt. Nos guides vous mèneront du château des seigneurs à la puissante porte Saint-Jacques en passant par le Jardin Férolle, d’inspiration médiévale. .

CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr

English : Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale

German :

Italiano :

Espanol : Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale

L’événement Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale Parthenay a été mis à jour le 2025-10-15 par CC Parthenay Gâtine