Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale CIAP Parthenay

CIAP Parthenay Deux-Sèvres

2025-10-28
Réveillez vos sens ! Arpentez la cité médiévale de Parthenay en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine les lundis et mercredis.

Vivez une expérience singulière au coeur du Moyen Âge, avec ses bruits, ses odeurs et ses ambiances !

Découvrez le charme de la petite Carcassonne de l’ouest, puissante cité fortifiée au XIIIe siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt. Nos guides vous mèneront du château des seigneurs à la puissante porte Saint-Jacques en passant par le Jardin Férolle, d’inspiration médiévale.   .

CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

