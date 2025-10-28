Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale CIAP Parthenay
Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale CIAP Parthenay mardi 28 octobre 2025.
Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale
CIAP 28 Rue du Château Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-28
fin : 2025-10-28
Date(s) :
2025-10-28
Réveillez vos sens ! Arpentez la cité médiévale de Parthenay en compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Parthenay-Gâtine les lundis et mercredis.
Vivez une expérience singulière au coeur du Moyen Âge, avec ses bruits, ses odeurs et ses ambiances !
Découvrez le charme de la petite Carcassonne de l’ouest, puissante cité fortifiée au XIIIe siècle par les Parthenay-Larchevêque et les Plantagenêt. Nos guides vous mèneront du château des seigneurs à la puissante porte Saint-Jacques en passant par le Jardin Férolle, d’inspiration médiévale. .
CIAP 28 Rue du Château Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 63 pah@cc-parthenay-gatine.fr
English : Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale
German :
Italiano :
Espanol : Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale
L’événement Visite guidée sensorielle Parthenay médiévale Parthenay a été mis à jour le 2025-10-15 par CC Parthenay Gâtine