Visite guidée Séraphine / Amélie Chassary, Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky, Nice

Visite guidée Séraphine / Amélie Chassary Samedi 6 juin, 14h00 Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Durant l’après-midi du samedi 6 juin, venez découvrir le jardin du musée et certaines oeuvres représentant la nature. Ce sera l’occasion de s’intéresser aux oeuvres de l’artiste naïve Séraphine de Senlis, dans une mise en scène proposée par l’Association des Amis du musée mettant en dialogue cette artiste avec Amélie Chassary, artiste contemporaine représentant elle aussi des fleurs dans sa pratique.

Avec l’aimable participation de la 46 St Paul Gallery.

Musée international d’art naïf Anatole Jakovsky 23 avenue de Fabron 06000 Nice Nice 06200 Fabron Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 71 78 33 https://www.nice.fr/lieux/musee-international-dart-naif-anatole-jakovsky/ Le Musée International d’Art Naïf Anatole Jakovsky réunit un panorama unique au monde de l’histoire de la peinture naïve du XVIII siècle à nos jours.

Il a été installé dans l’ancienne résidence du parfumeur François Coty, le Château Sainte Hélène, entouré d’un grand parc aux essences les plus rares. Un cadre intime et familier pour accueillir un art peu connu, qualifié de « naïf » car spontané, individuel privilégiant la vision intérieure du peintre, qui invite chaque visiteur à un voyage imaginaire.

Peintures, sculptures, dessins, affiches, retracent l’évolution de cet art à travers les œuvres des plus célèbres : Bauchant, Bombois, Vivin, Séraphine, Rimbert, Lefranc, Rabuzin, Ivan et Josip Généralic, Lackovic, Grandma Moses, O’Brady, Haddelsey, Ligabue, Vivancos, le Douanier Rousseau.

Un dépôt du Centre Pompidou enrichit encore cet ensemble avec des œuvres de Bombois, Bauchant, Vivin, Séraphine, Rimbert …

Inauguré grâce à la prestigieuse donation d’Anatole et Renée Jakovsky en 1982, il fête ses 40 ans en 2022 avec une programmation exceptionnelle ! Travaux d’embellissement et d’accessibilité, événements festifs, partenariats universitaires, participation à la Biennale des Arts… ont bercé cette année d’anniversaire. Parking à destination des visiteurs.

Tramway lignes 2 et 3 arrêt Fabron

Navette 34 arrêt musée d’art naïf

Durant l’après-midi du samedi 6 juin, venez découvrir le jardin du musée et certaines oeuvres représentant la nature. Ce sera l’occasion de s’intéresser aux oeuvres de l’artiste naïve Séraphine de en…

© Amélie Chassary, Magic Flowers