Visite guidée : « Si Amphoralis m’était conté » Amphoralis Sallèles-d’Aude

Visite guidée : « Si Amphoralis m’était conté » 20 et 21 septembre Amphoralis Aude

Gratuit. Réservation obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T12:00:00

Sur les traces des potiers gallo-romains

Partez pour une visite commentée immersive à la découverte d’un atelier de potiers gallo-romain, et percez tous ses secrets :

Quand, comment et par qui ce site a-t-il été découvert ?

Que nous ont révélé les fouilles, et combien de temps ont-elles duré ?

Cette déambulation archéologique vous mènera jusqu’aux expérimentations menées sur place, avec les restitutions de fours, d’un habitat et d’un jardin, pour mieux comprendre le quotidien des artisans de l’Antiquité.

Un passionnant voyage dans le temps, entre enquête historique et reconstitution vivante.

En perpétuelle recherche, le site reconstruit son village gallo-romain à l'identique des vestiges retrouvés. Chaque visiteur est invité à se joindre à la construction du village en participant, par exemple, à la réalisation des murs de terre ou à la fabrication de briques. C'est les mains dans l'argile que chacun expérimente la vie des potiers gallo-romains ! En 1997, un four « gallo-romain » a été reconstitué à l'identique avec les mêmes matériaux et les mêmes outils. De même, le bâtiment qui l'abrite a été entièrement réalisé artisanalement. Des cuissons sont pratiquées régulièrement dans ce four. Diaporama. Vidéo présentant un des plus grands fours d'Europe (cuisson de 600 à 1.000 amphores).

Journées européennes du patrimoine 2025

