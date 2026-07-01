Visite guidée | Si Castelmayran m’était conté, Église Saint-Maffre, Castelmayran

Informations pratiques

Visite guidée | Si Castelmayran m’était conté Samedi 19 septembre, 15h00 Église Saint-Maffre Tarn-et-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Si Castelmayran m’était conté

Partez à la découverte de Castelmayran, au gré de ses ruelles, entre récits insolites et histoires émouvantes.

Le parcours passera par le lavoir du village, témoin des us et coutumes d’antan, ainsi que par l’église Saint-Maffre, inscrite au titre des monuments historiques, qui arbore fièrement son imposant clocher-mur de briques.

Horaires : 15h

Durée : 1h30

Rendez-vous : Mairie de Castelmayran, 82210 Castelmayran

Gratuit

Renseignements et réservations : Office de Tourisme Intercommunal Moissac-Terres des Confluences 1, Boulevard de Brienne, 82200 Moissac

Tel : 05 32 09 69 36

Email : accueil@tourisme-moissacconfluences.fr

Église Saint-Maffre 834 Chem. des Castelasses, 82210 Castelmayran, France Castelmayran 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« link »: « mailto:accueil@tourisme-moissacconfluences.fr »}] Église se composant d’une nef de trois travées avec quatre chapelles entre les contreforts. Un choeur à pans la complète. Un porche y donne accès. Une seule chapelle paraît dater du XIIIe siècle, ayant conservé sa voûte d’origine. L’église a été voûtée en briques en 1875. Les façades sont en briques. Le clocher est constitué par un mur-pignon à arcades logeant cinq cloches. L’accès se fait par un escalier placé à l’angle sud-ouest, formant tourelle.

Si Castelmayran m’était conté

©Elsa et Cyril