Visite guidée Si les patrimoines de l’eau de Brives m’étaient contés RDV parking plaine d’Audinet Brives-Charensac
Visite guidée Si les patrimoines de l’eau de Brives m’étaient contés RDV parking plaine d’Audinet Brives-Charensac dimanche 28 juin 2026.
Visite guidée Si les patrimoines de l’eau de Brives m’étaient contés
RDV parking plaine d’Audinet Plaine d’Audinet Brives-Charensac Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif réduit
demandeurs d’emploi et 18-25 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 15:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Découvrez Brives-Charensac au fil de l’eau lors d’une visite guidée riche en découvertes, où la Loire devient le fil conducteur d’un récit mêlant patrimoine, histoire et paysages.
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RDV parking plaine d’Audinet Plaine d’Audinet Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr
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English :
Discover Brives-Charensac along the river during a guided tour full of discoveries, where the Loire becomes the main thread of a story combining heritage, history and landscapes.
L’événement Visite guidée Si les patrimoines de l’eau de Brives m’étaient contés Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay