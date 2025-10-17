Visite guidée Si les patrimoines de l’eau de Brives m’étaient contés RDV parking plaine d’Audinet Brives-Charensac

Visite guidée Si les patrimoines de l’eau de Brives m’étaient contés

RDV parking plaine d’Audinet Plaine d’Audinet Brives-Charensac Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

demandeurs d’emploi et 18-25 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 15:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Découvrez Brives-Charensac au fil de l’eau lors d’une visite guidée riche en découvertes, où la Loire devient le fil conducteur d’un récit mêlant patrimoine, histoire et paysages.

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RDV parking plaine d’Audinet Plaine d’Audinet Brives-Charensac 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 62 40 patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr

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English :

Discover Brives-Charensac along the river during a guided tour full of discoveries, where the Loire becomes the main thread of a story combining heritage, history and landscapes.

L’événement Visite guidée Si les patrimoines de l’eau de Brives m’étaient contés Brives-Charensac a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay