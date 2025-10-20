Visite guidée Simone Veil, une vie de combats Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon

Visite guidée Simone Veil, une vie de combats Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon lundi 20 octobre 2025.

Visite guidée Simone Veil, une vie de combats

Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Visite de l’exposition temporaire pour évoquer la vie et les engagements de Simone Veil.

Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org

English :

Visit the temporary exhibition to learn about the life and commitments of Simone Veil.

German :

Besuch der Sonderausstellung, um über das Leben und das Engagement von Simone Veil zu sprechen.

Italiano :

Visitate la mostra temporanea per conoscere la vita e gli impegni di Simone Veil.

Espanol :

Visite la exposición temporal para conocer la vida y los compromisos de Simone Veil.

