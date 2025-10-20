Visite guidée Simone Veil, une vie de combats Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon
Visite guidée Simone Veil, une vie de combats Lieu de Mémoire Le Chambon-sur-Lignon lundi 20 octobre 2025.
Visite guidée Simone Veil, une vie de combats
Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-10-20 16:00:00
fin : 2025-10-31 17:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Visite de l’exposition temporaire pour évoquer la vie et les engagements de Simone Veil.
.
Lieu de Mémoire 23 Route du Mazet Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 56 56 65 ldm.chambon@memorialdelashoah.org
English :
Visit the temporary exhibition to learn about the life and commitments of Simone Veil.
German :
Besuch der Sonderausstellung, um über das Leben und das Engagement von Simone Veil zu sprechen.
Italiano :
Visitate la mostra temporanea per conoscere la vita e gli impegni di Simone Veil.
Espanol :
Visite la exposición temporal para conocer la vida y los compromisos de Simone Veil.
L’événement Visite guidée Simone Veil, une vie de combats Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme du Haut-Lignon