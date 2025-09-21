Visite guidée site archéologique de Saint-Blaise Oppidum de St Blaise Saint-Mitre-les-Remparts

Gratuit, sans réservation. Rendez-vous à 14h30 sur le parvis du pavillon Henri Rolland, en bas du site archéologique. Prévoir 2h de visite.

Découvrez le site archéologique de Saint-Blaise récemment aménagé ainsi que son pavillon qui accueille une collection d’objets archéologiques emblématiques des occupations humaines successives (de la Préhistoire au Moyen Age). Visite assurée par Marie Valenciano-Dumas, archéologue à la Métropole Aix-Marseille Provence.

Oppidum de St Blaise Site archéologique de Saint-Blaise 13920 Saint-Mitre-les-remparts Saint-Mitre-les-Remparts 13920 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Métropole Aix-Marseille Provence