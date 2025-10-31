Visite guidée Sorcellerie à l’Apothicairerie Troyes
Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes Aube
Début : 2025-10-31 14:30:00
Sur les pas du célèbre sorcier Harry Potter, venez découvrir les ingrédients magiques de l’Apothicairerie.
Tout public Sur réservation
Par Martin, médiateur culturel des musées. .
Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09
