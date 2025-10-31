Visite guidée Sorcellerie à l’Apothicairerie Troyes

Visite guidée Sorcellerie à l’Apothicairerie Troyes vendredi 31 octobre 2025.

Visite guidée Sorcellerie à l’Apothicairerie

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes Aube

Tarif : 4 – 4 – 4 Eur

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-10-31 14:30:00

Sur les pas du célèbre sorcier Harry Potter, venez découvrir les ingrédients magiques de l’Apothicairerie.



Tout public Sur réservation

Par Martin, médiateur culturel des musées. .

Apothicairerie de l’Hôtel-Dieu-le-Comte Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 09

