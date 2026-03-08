Visite guidée Sous les jupons des reines au Château Royal de Blois Blois

Visite guidée Sous les jupons des reines au Château Royal de Blois

6 Place du Château Blois Loir-et-Cher

Tarif : 7 EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15 10:30:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-15 2026-03-22 2026-03-29

Visite guidée Sous les jupons des reines au Château Royal de Blois. Résidence favorite de 7 rois et de 10 reines de France, le château s’est animé durant des siècles de drames, de manigances et de jeux de pouvoir.

Visite guidée Sous les jupons des reines au Château Royal de Blois. Résidence favorite de 7 rois et de 10 reines de France, le château s’est animé durant des siècles de drames, de manigances et de jeux de pouvoir. Un théâtre historique fort où luxe et faste allaient de pair avec mœurs scandaleuses et excentricités. Une programmation royalement décalée pour évoquer la femme et son statut au XVIe siècle. Sexe, mensonges et trahisons cette visite guidée dévoile tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’intimité des têtes couronnées sans jamais oser poser la question ! Interdite aux moins de 16 ans, la visite Sous les jupons des reines explore l’intimité et les mœurs des 10 reines ayant séjourné à Blois, Anne de Bretagne, Claude de France, Marie Stuart, Catherine … 7 .

6 Place du Château Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 contact@chateaudeblois.fr

English :

Guided tour Under the skirts of the queens at the Royal Castle of Blois. Favorite residence of 7 kings and 10 queens of France, the castle was animated during centuries of dramas, shenanigans and power games.

